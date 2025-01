Schaatser De Boo leidt op EK sprint na tweede zege

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij het EK sprint na de 500 meter ook de 1000 meter op zijn naam geschreven. De 20-jarige schaatser was met 1.07,29 in een rechtstreeks duel sneller dan land- en teamgenoot Tim Prins, die tweede werd in 1.07,89.

Titelverdediger Merijn Scheperkamp reed op de 1000 meter met 1.08,19 de derde tijd.

In het klassement leidt De Boo op Scheperkamp en de Pool Damian Zurek. Die werd vijfde op de 1000 meter in 1.08,32. De 20-jarige Nederlands kampioen had eerder op de dag met 34,47 de eerste 500 meter gewonnen.

Op de tweede 500 meter zaterdag heeft De Boo een voorsprong van 0,58 seconde op Scheperkamp. De Poolse schaatser Zurek volgt op 0,70 seconde. Prins staat vierde met een achterstand van 0,86 seconde.