Bayer treft miljardenschikking voor Roundup-zaken, zeggen bronnen

door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 17:24
anp170226143 1
LEVERKUSEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse producent van landbouwpesticiden Bayer gaat een schikking van 10,5 miljard dollar aankondigen om lopende en toekomstige rechtszaken in de Verenigde Staten rond het omstreden onkruidverdelgingsmiddel Roundup af te handelen. Dit zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.
Het chemieconcern is sinds de overname van het Amerikaanse Monsanto in 2018 verwikkeld in een lange reeks rechtszaken rond het bestrijdingsmiddel. Het bevat het omstreden bestanddeel glyfosaat en zou kanker veroorzaken.
Bayer heeft in deze zaak al meer dan 10 miljard dollar aan vonnissen en schikkingen betaald. Bayer wordt na jarenlange rechtszaken nog altijd geconfronteerd met ongeveer 67.000 eisers die hun kanker toeschrijven aan langdurige blootstelling aan glyfosaat. Bestuurders van het bedrijf benadrukken dat het onkruidverdelgingsmiddel veilig is en wijzen op de bevinding van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) dat het middel geen kankerverwekkend effect heeft.
