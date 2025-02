Schaatsster Kok wint bij wereldbeker Thialf ook 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft bij de wereldbeker in Heerenveen voor de vierde keer de 500 meter gewonnen dit seizoen. De 24-jarige regerend wereldkampioene was met 37,05 ruim sneller dan Kim Min-sun uit Zuid-Korea (37,65) en olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten (37,71).

Kok won eerder de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter in Calgary en Milwaukee. De Friese sprintster sloeg de wereldbekerwedstrijden in Polen afgelopen weekend over en miste de eerste wereldbekers in Azië door een virusinfectie.

Jutta Leerdam finishte in 37,77. Dat was goed voor de vierde plaats. Suzanne Schulting werd met 37,83 vijfde. De 27-jarige schaatsster eindigde afgelopen week nog twee keer als tweede bij de wereldbeker in Polen. De zege ging toen beide keren naar Jackson. Naomi Verkerk werd met 37,91 achtste. Dione Voskamp kwam ten val.