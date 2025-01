CALGARY (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij wereldbekerwedstrijden in Calgary zilver veroverd op de 1000 meter. De 26-jarige schaatsster moest met 1.13,46 alleen Miho Takagi voor zich dulden. De Japanse wereldkampioene won ook de derde wereldbekerwedstrijd in een tijd van 1.13,10.

Leerdam eindigde in de wereldbekerwedstrijd van Japan als tweede en moest vervolgens in Beijing genoegen nemen met de zesde plaats. De Chinese Han Mei werd derde in Calgary (1.13,58).