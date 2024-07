Schaatsster Leerdam werkt weer met Poltavets en vindt sponsor

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam werkt sinds kort weer samen met haar oude coach Kosta Poltavets. Dat meldt Leerdam op haar Instagramaccount. Ze zal zich daarnaast regelmatig aansluiten bij Team Novus, een internationale ploeg onder leiding van Daniel Greig en Michel Mulder. In Kafra Housing heeft Leerdam bovendien een sponsor gevonden.

Leerdam meldde begin mei dat ze na lang twijfelen had gekozen om zich los van een schaatsploeg voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2026. Op Instagram geeft ze een update over haar plannen. "Zoals jullie weten heb ik dit jaar besloten om solo te gaan, een beslissing die de afgelopen maanden veranderde in een tunnelvisie, focus op verbetering en elke dag een betere atleet worden in elk aspect", schrijft ze.

"Ik heb zoveel lieve berichtjes ontvangen, dus hier is een update. Ik ben weer begonnen met mijn coach Kosta Poltavets. Terug naar waar ik vandaan kom. De trainingen zijn zwaar en uitdagend, maar dat is wat mijn lichaam nodig heeft. De helft van de tijd train ik met een internationaal team genaamd Novus. Een geweldig divers team met veel stafleden die ik vertrouw en waar ik in geloof vanuit de tijd dat ik mijn eigen schaatsteam had. En er is groot nieuws! Ik ben zo blij te kunnen aankondigen dat KaFra Housing mijn eerste en nieuwe launchingpartner is. Ik waardeer hen enorm om hun vertrouwen en betrokkenheid in dit vroege stadium."

Team Jumbo

De tweevoudig wereldkampioene op de 1000 meter vertrok na afgelopen seizoen bij Team Jumbo. Toen zei ze al dat ze toe was aan iets nieuws in haar carrière. "Even ter herinnering: een andere weg kiezen is een uitdaging en verandering kan soms eng zijn. Onthoud dat het soms nodig is om op een beter niveau te komen dan ooit tevoren", schrijft ze.

Leerdam zegt "veel vertrouwen" te hebben in de staf van Novus. "Zij kunnen samen met Kosta het sporttechnische deel van mijn programma perfect begeleiden en verder ontwikkelen. Daarnaast vind ik bij het team een fijne en diverse groep atleten en een hele prettige sfeer. Ik heb door deze samenwerking veel vrijheid om mijn eigen route te volgen en dat is de perfecte omgeving om de volgende stappen te zetten naar een nog hoger niveau."

Eerdere samenwerking

Leerdam traint al samen met de ploeg in Nederland. De intentie is de samenwerking tot de Spelen van 2026 voor te zetten.

Poltavets ondersteunde Leerdam ook al in de periode van Team Worldstream, de ploeg die ze samen met haar ex-vriend en oud-schaatser Koen Verweij opzette.