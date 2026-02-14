ECONOMIE
Schaatssters als derde naar halve finale ploegenachtervolging

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 17:20
anp140226105 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben zich op de Olympische Spelen in Milaan geplaatst voor de halve finales op de ploegenachtervolging. Het team met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kwam tot 2.55,65 en dat was goed voor de derde tijd. Nederland neemt het in de halve finale op tegen Japan.
Regerend wereldkampioen Nederland was in de eerste rit tegen Kazachstan aanvankelijk langzamer dan de tegenstander. Het trio maakte die achterstand goed, maar er was even contact tussen de schaatsen van Rijpma-de Jong en Beune. Bij Kazachstan kwam Arina Ilyachshenko ten val.
De snelste vier teams op de ploegenachtervolging rijden dinsdag de halve finales. De winnaars van die twee ritten plaatsen zich voor de finale. De andere twee teams rijden om het brons. Titelverdediger Canada was het snelste met 2.55,03 en treft in de halve finale het team van de Verenigde Staten.
