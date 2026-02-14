De Minaur voor derde jaar op rij naar tennisfinale Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De als eerste geplaatste Alex De Minaur heeft de finale bereikt van het tennistoernooi van Rotterdam. De Australiër klopte bij de laatste vier de Fransman Ugo Humbert, de nummer 36 van de wereld: 6-4 6-3. Het betekent zijn derde finaleplaats op rij in Rotterdam.

De Minaur had vrijdag in de kwartfinale veel moeite met Botic van de Zandschulp, maar won wel in drie sets. De nummer 8 van de wereld verloor vorig jaar in de eindstrijd van Carlos Alcaraz, het jaar daarvoor van Jannik Sinner. Zij zijn er dit jaar niet bij in Ahoy.

De Minaur (26) krijgt zondag een nieuwe kans, tegen Félix Auger-Aliassime of Alexander Boeblik. Zij spelen zaterdagavond tegen elkaar in de andere halve finale.