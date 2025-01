Schaker Warmerdam boekt eerste Nederlandse zege in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE (ANP) - Max Warmerdam heeft in de zevende ronde van het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee zijn eerste zege binnengehaald. De 24-jarige Limburger won bij Tata Steel Chess met wit van Arjun Erigaisi uit India.

Warmerdam is de eerste van de drie Nederlandse deelnemers bij de masters die een overwinning boekt. De oud-winnaars Anish Giri en Jorden van Foreest zijn daar in de 87ste editie van het beroemde schaaktoernooi nog niet in geslaagd. Giri kwam voor de zesde keer op rij tot remise; hij deelde het punt met de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov. Van Foreest noteerde tegen Praggnanadhaa Rameshbabu uit India zijn vijfde remise.

Abdoesattorov en Rameshbabu leiden in de stand met 5 punten. De Nederlandse grootmeesters doen bovenin niet mee.