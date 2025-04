Schouten en schaatsteam AH Zaanlander officieel uit elkaar

HOOGKARSPEL (ANP) - Irene Schouten vertrekt officieel bij schaatsteam AH Zaanlander. De drievoudig olympisch kampioene meldt op Instagram dat ze afscheid neemt bij het team van coach Jillert Anema , waar ze tien jaar voor uitkwam. Ook het schaatsteam bevestigt het einde van de samenwerking.

"Na tien mooie jaren neem ik afscheid bij team AH Zaanlander", schrijft Schouten op Instagram. "Ik wil iedereen bedanken voor de mooie momenten die ik heb mogen meemaken. Waar deuren sluiten gaan andere open. Waar ik ook erg naar uitkijk! Stay tuned."

Schouten maakte in voorjaar 2024 na de WK afstanden bekend per direct te stoppen met langebaanschaatsen. In mei vertelde ze dat ze in verwachting was. Afgelopen winter maakte de 32-jarige Noord-Hollandse, inmiddels bevallen van een zoon, haar rentree in een schaatsmarathon. Schouten kreeg vervolgens onenigheid met haar team AH Zaanlander, waar ze volgens eigen zeggen nog officieel tot en met 2026 onder contract stond.