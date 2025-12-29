ECONOMIE
Seizoen veldrijder Sweeck voorbij door val

Sport
door anp
maandag, 29 december 2025 om 19:39
anp291225137 1
LOENHOUT (ANP) - Voor de Belgische veldrijder Laurens Sweeck is door een val tijdens de Azencross van Loenhout het seizoen maandag voortijdig geëindigd. De leider in het klassement om de wereldbeker heeft een schouderblessure opgelopen, meldt zijn ploeg Crelan-Corendon.
Sweeck kwam in de cross uit de reeks om de X2O-trofee zwaar ten val. "Onderzoek wees uit dat hij een ontwrichting van het gewricht tussen sleutelbeen en schoudergordel in de hoogste graad heeft opgelopen", meldt zijn ploeg.
Sweeck wordt dinsdag geopereerd.
