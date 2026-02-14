ECONOMIE
Shorttracker Van 't Wout op Spelen naar halve finale 1500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 20:52
anp140226122 1
MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout is bij de Olympische Spelen doorgedrongen tot de halve finale op de 1500 meter. De 24-jarige Nederlander, die donderdag op de 1000 meter als eerste Nederlander goud won op een individuele afstand op de Spelen, was in de vierde van zes kwartfinales de snelste. Van 't Wout kwam geen moment in de problemen.
Itzhak de Laat werd uitgeschakeld. De 31-jarige Leeuwardenaar finishte bij zijn derde Olympische Spelen als vijfde in de eerste kwartfinale.
Friso Emons, de derde Nederlandse deelnemer op de langste afstand, komt in actie in de laatste kwartfinale.
