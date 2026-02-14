Parket van Parijs wijst team aan voor Epstein-onderzoek

Het parket van Parijs richt een team op voor onderzoek naar zedendelinquent Jeffrey Epstein. De focus ligt daarbij op mogelijke misdrijven waarbij Fransen betrokken zijn.

In het kader van dit initiatief worden de dossiers rond Jean-Luc Brunel heropend. Hij was een voormalige modellenagent die banden had met Epstein. De Fransman werd in 2022 dood gevonden in een Parijse gevangenis, nadat hij was beschuldigd van onder meer seksueel misbruik en mensenhandel.

In verschillende Europese landen zijn onderzoeken gestart na de Amerikaanse vrijgave van de dossiers over Epstein. In de miljoenen pagina's komen onder meer verschillende Franse publieke figuren voor. Dat betekent niet direct dat zij betrokken waren bij misbruik.

Epstein stierf in 2019 in de gevangenis, waar hij zat op verdenking van sekshandel met minderjarige meisjes. Zijn vertrouwelinge Ghislaine Maxwell kreeg in 2022 twintig jaar cel voor haar hulp aan Epstein bij het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen.