Shorttracker Van 't Wout verovert in Tilburg zilver op 1500 meter

TILBURG (ANP) - Jens van 't Wout heeft bij de World Tour-wedstrijden in Tilburg zilver veroverd op de 1500 meter. De 23-jarige shorttracker moest alleen de Canadees William Dandjinou voor zich dulden. De Italiaan Pietro Sighel werd derde. Sven Roes eindigde als zevende.

Van 't Wout plaatste met nog enkele ronden te gaan zijn aanval en passeerde Sighel. Een inhaalmanoeuvre op de Canadees in de slotronde mislukte echter, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Voor Van 't Wout is het de tweede keer dat hij in de wereldbeker het podium haalt op de 1500 meter. Bij de wedstrijden in Zuid-Korea eindigde hij als derde. Voor Dandjinou is het de vierde keer in de wereldbeker dit seizoen dat hij de 1500 meter wint.