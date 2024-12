Shorttrackster Velzeboer tweede op 1000 meter in Beijing

BEIJING (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer is bij World Tour-wedstrijden in Beijing als tweede geëindigd op de 1000 meter. Ze moest in de finale de Canadese Danae Blais voor zich laten gaan.

Beijing is de derde halte van de World Tour, die dit seizoen zes wedstrijden telt. De eerste twee afleveringen werden in Montreal afgewerkt. Velzeboer won daar tweemaal de 500 meter en eindigde op de 1000 meter als eerste en tweede.

Friso Emons was met een tiende plaats de beste Nederlander op de 1500 meter, die werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Park Ji-Won. Itzhak de Laat werd twaalfde en Jens van 't Wout ging onderuit in de halve finales.