Ravage rond ingestorte portiekflat in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Rond de portiekflat in Den Haag die na een explosie gedeeltelijk is ingestort is een enorme ravage te zien. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De ramen van geparkeerde auto's zijn door de drukgolf van de explosie vernield, ziet een verslaggever ter plaatse. Door de rook is niet goed te zien of ook omliggende gebouwen schade hebben opgelopen.

Er zijn inmiddels geen vlammen meer te zien, maar de rookontwikkeling is behoorlijk. Een team met speurhonden is gearriveerd om te helpen bij de zoektocht naar slachtoffers.

Een bus met circa vijftien omwonenden rijdt weg van de rampplek. Het is nog niet duidelijk waar zij worden opgevangen.