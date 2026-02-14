ECONOMIE
Shorttracksters bij Spelen opnieuw naar finale aflossing

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 22:33
anp140226131 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttracksters hebben zich bij de Olympische Spelen opnieuw gekwalificeerd voor de finale van de aflossing. Kopvrouw Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap eindigden in de eerste halve finale als eerste.
Italië werd tweede en is daarmee ook zeker van een plaats in de finale. De Verenigde Staten en Frankrijk eindigden als derde en vierde en zijn aangewezen op de B-finale. Nederland neemt het in de finale, naast Italië, op tegen Zuid-Korea en Canada. Die twee landen eindigden in de andere halve finale als eerste en tweede.
Oranje verdedigt in Milaan de titel. Het winnende team in Beijing bestond vier jaar geleden uit Xandra Velzeboer, Poutsma, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof.
Voorkeur
Bondscoach Niels Kerstholt gaf zaterdag in de halve finale de voorkeur aan Deltrap boven Schulting, die onlangs haar rentree maakte als shorttrackster.
De finale van de aflossing is woensdag.
