Velzeboer na goud op 500 meter moeiteloos verder op 1000 meter

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 21:37
anp140226127 1
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft op de Olympische Spelen zonder problemen de kwartfinale op de 1000 meter bereikt. De winnares van goud op de 500 meter was in de vierde van acht voorronden veruit de snelste.
Selma Poutsma redde het niet. De landgenote van Velzeboer kwam een rit eerder in actie en ging daarin onderuit. Poutsma is daarmee uitgeschakeld voor het vervolg van de 1000 meter op maandag, met de kwartfinales, halve finales en finale. Poutsma eindigde donderdag op de 500 meter als vierde.
Michelle Velzeboer, de zus van Xandra, eindigde in de laatste voorronde als tweede achter de Zuid-Koreaanse Kim Gilli. Dat was voldoende voor een plaats in de kwartfinale. Michelle Velzeboer strandde donderdag op de 500 meter na een val in de halve finale en eindigde in de B-finale als derde.
