Shorttracksters Schulting en Daleman naar wereldbeker langebaan

UTRECHT (ANP) - Shorttracksters Suzanne Schulting en Angel Daleman rijden de eerste twee wereldbekerwedstrijden op de langebaan in Japan en China. Schulting plaatste zich op het kwalificatietoernooi in Heerenveen voor de 500 en 1000 meter. De 17-jarige Daleman veroverde startbewijzen op de 1000 en 1500 meter, maar kon na de wedstrijden nog niet zeggen wat haar programma zou worden.

Schulting liet in Thialf weten bij het langebaanschaatsen geen last te hebben van de enkel die ze afgelopen voorjaar brak op het WK shorttrack in Rotterdam. De drievoudig olympisch kampioene shorttrack was eerder in oktober wel gestopt met de shorttracktrainingen om haar enkel. "De enkel van Suzanne is deze week opnieuw onderzocht", zegt Remy de Wit, de technisch directeur van de schaatsbond. "Na overleg met de medische begeleiding is besloten dat ze voorlopig nog niet kan shorttracken, maar wel actief kan blijven op de langebaan. Zodra het medisch mogelijk is, zal ze de shorttracktrainingen weer oppakken."

Daleman kwam al in actie op de eerste internationale shorttrackwedstrijd van de World Tour in Montreal. "Angel heeft zowel in de World Tour als bij het kwalificatietoernooi langebaan in Thialf laten zien op beide disciplines goed uit de voeten te kunnen op seniorenniveau", zegt De Wit. "Naar aanleiding van haar prestaties is er intensief overleg geweest over haar ideale route voor de rest van dit seizoen. De uitkomst hiervan is dat ze de wereldbeker langebaan rijdt en dat ze probeert zich te kwalificeren voor het EK shorttrack, in januari in Dresden. Haar volledige programma voor de rest van dit seizoen wordt momenteel verder uitgewerkt."

De wereldbeker langebaan in Nagano is van 22 tot en met 24 november. De tweede wereldbeker in Beijing is een week later.