Kabinet kijkt naar vergaande ingrepen tegen antisemitisch geweld

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil verschillende vergaande ingrepen onderzoeken in reactie op het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam vorige week. Premier Dick Schoof zei in debat met de Tweede Kamer dat hij wil kijken naar een verbod op gezichtsbedekkende kleding, het verruimen van de bevoegdheden van de politie en het inzetten van snelrecht.

Hoe specifiek de maatregelen precies worden, zei Schoof nog niet. Een deel van de voorstellen zal pas over enige tijd worden onderzocht of uitgevoerd, is de verwachting. Naar aanleiding van demonstraties van pro-Palestijnse groepen en klimaatactivisten kijkt het kabinet al naar de reikwijdte van het demonstratierecht. Het kabinet wil "kijken of er meer mogelijkheden zijn" als het gaat om artikel 3 van de Politiewet. Dat wetsartikel schrijft voor dat de politie binnen de geldende regels de rechtsorde moet handhaven.

De premier zei dat het kabinet ook kijkt naar "de discussie over Samidoun en soortgelijke organisaties". De Tweede Kamer vroeg het kabinet vorige maand de pro-Palestijnse organisatie Samidoun op de terreurlijst te zetten. Verschillende westerse landen zien Samidoun al als terreurorganisatie.