Sinner en Alcaraz ontlopen elkaar in groepsfase ATP Finals

TURIJN (ANP) - Jannik Sinner en Carlos Alcaraz ontlopen elkaar in de groepsfase van de ATP Finals in Turijn, het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het jaar. Dat heeft de loting donderdagmiddag bepaald. Omdat Alcaraz door Alexander Zverev is gepasseerd op de wereldranglijst hadden Sinner en Alcaraz, de nummer 1 en 3 van de wereld, bij elkaar in de poule kunnen komen.

Sinner neemt het op tegen de Rus Daniil Medvedev, de Amerikaan Taylor Fritz en Alex de Minaur uit Australië. Alcaraz treft naast Zverev ook de Noor Casper Ruud en Andrej Roeblev uit Rusland.

De ATP Finals beginnen zondag. Titelhouder Novak Djokovic meldde zich eerder deze week af.