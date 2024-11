Websites van zorgaanbieders moeten beter, aldus NZa

UTRECHT (ANP) - Websites van zorgaanbieders zijn een belangrijke bron van informatie voor patiënten, maar die van de medisch-specialistische zorg moeten wel beter, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De organisatie deed onderzoek naar de informatie op websites over staaroperaties, knie- en heupprotheses en over operaties bij slokdarm- en dikkedarmkanker.

De informatie over de uitkomsten van behandelingen is door de bank genomen te beperkt. En doordat zorgaanbieders de gang van zaken ook nog eens op verschillende manieren beschrijven is het voor patiënten niet goed mogelijk ze met elkaar te vergelijken.

"Brancheorganisaties kunnen samen optrekken en helpen om de vindbaarheid en het gebruik van informatie verder te verbeteren", suggereert de NZa.

De Patiëntenfederatie Nederland noemt de kwaliteit van zorg in Nederland "voor patiënten op dit moment een grote blackbox", wat volgens haar "extra verontrustend" is omdat "we weten dat er grote verschillen in kwaliteit kunnen zijn".