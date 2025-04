Sinner overwoog begin dit jaar langdurig met tennis te stoppen

ROME (ANP) - Jannik Sinner heeft aan het begin van het jaar overwogen om langdurig te stoppen met tennis. Dat zei de Italiaanse tennisser in een interview met de Italiaanse zender Rai. Sinner keert komende week in Rome terug op de tennisbaan na een schorsing van drie maanden wegens een positieve dopingtest.

Sinner testte in maart vorig jaar twee keer positief op clostebol. Hij verklaarde dat het verboden middel in zijn lichaam was beland door toedoen van zijn masseur. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) ging akkoord met die uitleg en besloot Sinner niet te schorsen. Dopingautoriteit WADA ging in beroep. De Italiaan trof in februari een schikking met WADA.

Sinner zegt in het interview dat het moeilijk was om een schorsing te accepteren. "We hebben het besproken met mijn advocaat, gekeken wat er in het ergste geval zou kunnen gebeuren en besloten om het te accepteren", aldus de nummer 1 van de wereld. "Voor mij is het belangrijkste dat ik weet wat er is gebeurd."