Sinner wint bij rentree in Rome en treft in derde ronde De Jong

ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft de eerste partij na zijn dopingschorsing gewonnen. De als eerste geplaatste Italiaan versloeg in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome de Argentijn Mariano Navone in twee sets: 6-3 6-4. De 23-jarige Sinner treft in de derde ronde Jesper de Jong.

De Italiaanse nummer 1 van de wereld had vorig jaar positief getest op de verboden stof clostebol. Hij ging aanvankelijk vrijuit, maar dopingautoriteit WADA tekende beroep aan. Daarop werd hij begin februari alsnog voor drie maanden geschorst.

De Jong zorgde eerder op de dag voor een verrassing door overtuigend te winnen van Alejandro Davidovich Fokina. De 24-jarige Haarlemmer was veel te sterk voor de Spanjaard, de nummer 26 van de wereldranglijst: 6-0 6-2.