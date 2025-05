Britse artiesten willen van premier Starmer bescherming tegen AI

LONDEN (ANP) - Bekende Britten als Dua Lipa, Elton John en Ian McKellen roepen premier Keir Starmer op nog eens te kijken naar de copyrightwetgeving in Groot-Brittannië. Zij willen dat ze door goede wetgeving beter beschermd worden tegen kunstmatige intelligentie (AI), schrijft de BBC.

Meer dan vierhonderd Britse muzikanten, schrijvers en andere kunstenaars zeggen in een brief dat hun werk zonder goede bescherming wordt "weggegeven" aan technologiebedrijven die ermee aan de haal gaan. De positie van het Verenigd Koninkrijk als creatief zwaargewicht komt volgens hen hierdoor onder druk te staan.

In de brief schrijven de artiesten dat ze willen dat er een wet komt die ontwikkelaars verplicht om transparant te zijn tegenover auteursrechthebbenden over het gebruik van hun materiaal om AI-modellen te trainen. Ook Paul McCartney, Kate Bush, Robbie Williams en Coldplay hebben de brief ondertekend.

Stemming

Een woordvoerder van de regering zegt tegen de BBC dat ze met de nieuwe wet zowel AI-bedrijven als de creatieve sector willen helpen. "We willen dat er geen veranderingen worden overwogen, tenzij we volledig ervan overtuigd zijn dat ze werken voor de makers."

Maandag wordt het wetsvoorstel in het Britse Hogerhuis besproken. Het voorstel zou "zowel AI-ontwikkelaars als makers in staat stellen licentieregelingen te ontwikkelen die het mogelijk maken om tot ver in de toekomst door mensen gecreëerde inhoud te gebruiken".