Handelsbesprekingen China-VS gestaakt, overleg gaat zondag verder

GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - Het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten in Genève is afgebroken, melden bronnen aan de persbureaus Reuters en AFP. De besprekingen gaan naar verwachting zondag verder.

Een Chinese delegatie onder leiding van vicepremier He Lifeng heeft de hele dag op een geheime locatie in de Zwitserse stad gesproken met een Amerikaanse afvaardiging geleid door minister van Financiën Scott Bessent. Ook de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer schoof aan.

Het is het eerste overleg tussen China en de VS sinds president Donald Trump een handelsoorlog ontketende tussen de economische grootmachten. De VS hebben heffingen van 145 procent opgelegd op de meeste Chinese goederen. Beijing heeft teruggeslagen met heffingen van 125 procent op Amerikaanse producten.