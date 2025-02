Skiester Shiffrin voor het eerst sinds 2012 na één run klaar

SESTRIERE (ANP) - Skiester Mikaela Shiffrin heeft zich voor het eerst sinds oktober 2012 niet weten te plaatsen voor een tweede run in een wereldbekerwedstrijd. De Amerikaanse vedette, op de weg terug na een zware blessure, eindigde op een reuzenslalom in het Italiaanse Sestriere niet bij de eerste dertig en mocht daarom niet terugkeren voor een tweede optreden.

De 29-jarige skiester was dat meer dan twaalf jaar geleden voor het laatst overkomen. In het Oostenrijkse Sölden eindigde ze destijds als 31e op de eerste reuzenslalom van dat seizoen.

Shiffrin heeft het record van aantal wereldbekerzeges. Ze won er 99, maar kwam eind november bij een wedstrijd in eigen land zwaar ten val. Daarbij liep ze onder meer een buikwond op. Ze keerde net voor de WK terug en pakte op de mondiale titelstrijd met Breezy Johnson het goud op de teamcombinatie. De reuzenslalom liet ze in het Oostenrijkse Saalbach nog schieten. Shiffrin zei toen er nog niet klaar voor te zijn, maar keerde vrijdag terug op het onderdeel met de 25e plaats in de eerste van drie wedstrijden in Sestriere. Zondag volgt nog een slalom.