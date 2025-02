Goed nieuws voor kaasliefhebbers: kaas blijkt gezonder dan gedacht

Jarenlang werd kaas gezien als een ongezonde voedingskeuze vanwege het hoge gehalte aan verzadigde vetten. Nieuw onderzoek werpt echter een ander licht op de zaak.

Wetenschappers van de Universiteit van Oxford ontdekten dat regelmatige kaasconsumptie mogelijk een positief effect heeft op onze gezondheid. De verzadigde vetten in kaas blijken minder schadelijk dan voorheen werd aangenomen. Sterker nog: sommige studies suggereren dat deze vetten een beschermende werking kunnen hebben op het hart.

Het geheim zit in wat wetenschappers de 'zuivelmatrix' noemen. De voedingsstoffen in kaas werken op een unieke manier samen, waardoor het geheel gunstiger is dan de som der delen. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom dezelfde vetten uit boter een grotere impact hebben op het cholesterolgehalte dan die uit kaas.

Niet elke kaas is even slecht

Voor de darmen zijn vooral gefermenteerde kazen interessant. Soorten als Gouda, Zwitserse kaas en Stilton bevatten levende bacteriën die de darmflora kunnen ondersteunen. Niet elke oude kaas is echter even gunstig. Parmezaanse kaas verliest bijvoorbeeld veel van zijn goede bacteriën tijdens het rijpingsproces.

Ook voor de botten is kaas een waardevol voedingsmiddel. De combinatie van calcium, fosfor, proteïne en vitamine K2 draagt bij aan een stevige botstructuur. Dit is vooral belangrijk voor vrouwen na de menopauze en ouderen met een verhoogd risico op botontkalking.

Consumeer met mate

Betekent dit dat we onbeperkt kaas kunnen eten? Helaas niet. Experts adviseren nog steeds om het bij ongeveer 30 gram per dag te houden, ongeveer een blokje ter grootte van een luciferdoosje. Voor gezonde personen is iets meer echter geen probleem. Tot 60 gram per dag wordt als veilig beschouwd.

Voor wie bewust wil kiezen: harde kazen bevatten de meeste voedingsstoffen per hapje, maar ook meer zout en vet. Zachte kazen zoals mozzarella en ricotta zijn caloriearmer. Vermijd wel bewerkte kaasproducten zoals smeltplakken; deze bieden weinig voedingswaarde en bevatten vaak toegevoegde stabilisatoren.

