Skiester Vonn zesde op eerste afdaling in bijna zes jaar

ST. ANTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft indruk gemaakt met haar zesde plaats op de wereldbekerafdaling van het Oostenrijkse St. Anton. Het 40-jarige ski-icoon, dat deze winter haar rentree maakt nadat ze haar loopbaan zes jaar geleden had beëindigd, finishte vorige maand al als veertiende op een Super-G in het Zwitserse St. Moritz.

De zege in St. Anton was voor de Italiaanse Federica Brignone, die niet eerder succesvol was op de afdaling.

Vonn stopte in 2019 met skiën nadat ze geplaagd werd door blessures. Ze had destijds het record bij de vrouwen met 82 wereldbekerzeges, was olympisch kampioene en tweevoudig wereldkampioene. Het record raakte ze kwijt aan haar landgenote Mikaela Shiffrin, die inmiddels op 99 staat, maar door een blessure voorlopig niet in actie komt.

Met een nieuwe knie en pijnvrij besloot Vonn terug te keren. In St. Anton won ze in 2007 een afdaling en ditmaal leek ze opnieuw op weg naar een podiumplek tot ze op het laatste stuk wat tijd verloor. Het verschil met Brignone bedroeg 0,58 seconde.