LA roept gezondheidsnoodtoestand uit om rook, as en fijnstof

LOS ANGELES (ANP/DPA) - De autoriteiten in Los Angeles hebben een gezondheidsnoodtoestand uitgeroepen omdat de bosbranden zoveel rook, as en fijnstof veroorzaken. De gemeente stelt onder meer dat ramen en deuren gesloten moeten blijven bij rookontwikkeling in de buurt. Panden moeten binnen schoon zijn en mensen die de straat op moeten, zouden een mondkapje moeten dragen. Het is ook verboden machines in de tuin te gebruiken, met name bladblazers waarmee de verspreiding van as nog erger wordt.

De metropool wordt sinds afgelopen dinsdag geplaagd door verscheidene bosbranden in het noorden van de stad en aan de noordwestrand. Gevreesd wordt dat de luchtvervuiling dit weekend nog erger wordt door verandering van de windrichting. Zondag kan het weer erg hard gaan waaien, waardoor de branden worden aangewakkerd.

De bestrijding van de vuurzee verloopt moeizaam. De grootste brand in Pacific Palisades heeft al 86 vierkante kilometer in de as gelegd en de brandweer maakt er nauwelijks vorderingen. Er zijn zelfs meer evacuaties bevolen ten noorden en oosten van de belangrijkste brandhaard in de Palisades, omdat het vuur oplaaide en zich vrijdag uitbreidde richting de wijken Brentwood en Encino.