Oud-minister vindt forse omvang Zwitserse bank UBS risicovol

ZÜRICH (ANP/RTR) - De bank UBS is mogelijk te groot geworden voor Zwitserland na de overname van Credit Suisse in 2023, zei de voormalige Zwitserse minister van Financiën Ueli Maurer. UBS zou er daarom goed aan doen de risico's te verkleinen, verklaarde hij in een interview met de krant Tages-Anzeiger.

"Als je naar de cijfers kijkt en UBS vergelijkt met de Zwitserse economie, is het te groot", zei Maurer tegen de krant. "Daarom moeten de risico's worden verminderd."

Het Zwitserse UBS nam de wankelende bank Credit Suisse onder druk van toezichthouders en de regering over, om te voorkomen dat de rivaal zou omvallen en de financiële stabiliteit in gevaar zou brengen. Nu heeft UBS een balanstotaal van ongeveer 1700 miljard dollar, tweemaal de omvang van de Zwitserse economie.

'Maatregelen'

Experts waarschuwen dat dit een reddingsoperatie moeilijk maakt in het geval van problemen bij UBS. Andere banken kunnen moeilijk tot een overname overgaan en een redding met belastinggeld slaat grote gaten in de overheidsfinanciën. Volgens Maurer hebben aandeelhouders van UBS daarom een belangrijke taak om toe te zien op goed bestuur van de bank. "Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen, niet de belastingbetalers", zei hij. "Wetgevende maatregelen moeten ook worden onderzocht."

UBS wilde niet ingaan op de uitlatingen van Maurer.