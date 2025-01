Snellink tekent voor derde plaats na eerste dag EK allround

HEERENVEEN (ANP) - Beau Snellink staat na de eerste dag van het EK allround op de derde plaats, op enige achterstand van de Noren Peder Kongshaug en Sander Eitrem. De Nederlands kampioen allround vindt dat hij best tevreden mag zijn.

"Ik had gehoopt hier te staan en liefst had ik gehad dat het gat naar de nummers 1 en 2 iets kleiner was", geeft Snellink toe. "Maar ik wist dat die gasten gewoon in heel goede doen zijn. Ik wist ook dat dit gat er nu zou zijn. Ik hoop dat ik morgen nog iets dichterbij kan komen."

Snellink heeft 3,95 seconden achterstand op Kongshaug voor de 1500 meter. "Ik denk dat ze ook nog tijd pakken op de 1500 meter. Daarna gaan we het zien."

Op de 5000 meter verbeterde de 23-jarige schaatser zijn eigen beste tijd met 6.08,91. "Ik zei van tevoren tegen Jac dat dit de rit voor mij was om te kijken waar ik sta", refereerde hij aan een gesprek met zijn coach Jac Orie. "Ik heb dit seizoen steeds op safe gereden en wilde nu een keer erdoorheen prikken om te kijken wat er maximaal inzit."

'Ging er met lef in'

Snellink had er echter niet op gerekend dat Eitrem nog veel sneller wegging. "Ik ging er met lef in en hij ook", verwees hij naar de Noor. "Ik dacht hij gaat er wel heel hard vandoor. Maar ik ben blij met wat ik heb laten zien. Het is hartstikke mooi dat Chris en ik hier derde en tweede worden op de 5000 meter, want dit is wel de wereldtop waar we tegen rijden."

Land- en teamgenoot Chris Huizinga die hij noemde, eindigde met 6.09,47 als derde. De Groninger is kansloos voor het klassement omdat hij eerder gediskwalificeerd werd op de 500 meter na een tweede valse start. "Dat is heel jammer", zei Snellink. "Ik had graag gehad dat hij mee kon doen voor het podium en nog in het toernooi had gezeten."