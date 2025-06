Spanjaard Romeo wint derde etappe Dauphiné

CHARANTONNAY (ANP) - Iván Romeo heeft de derde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 21-jarige Spanjaard van Movistar bleef, in een rit over 207 kilometer van Brioude naar Charantonnay, een achtervolgende groep met daarin Mathieu van der Poel ruim voor. Na in zowel de eerste als tweede etappe als derde te zijn gefinisht, werd Van der Poel nu vijfde.

Romeo, die dankzij zijn zege de gele leiderstrui overneemt van de Italiaan Jonathan Milan, won vorig jaar september bij de wereldkampioenschappen in Zürich de tijdrit voor beloften. Eerder dit jaar was hij de snelste in de derde etappe van de Ronde van Valencia. In het algemeen klassement verdedigt Romeo een voorsprong van zeventien seconden op de Fransman Louis Barré en achttien seconden op de Colombiaan Harold Tejada. Van der Poel is vijfde met een achterstand van 29 seconden.

Woensdag staat er een individuele tijdrit van 17,4 kilometer tussen Charmes-sur-Rhône en Saint-Péray op het programma. Het parcours is grotendeels vlak. Het zwaartepunt van de 77e editie van de Dauphiné volgt in de laatste drie dagen, waarin het steeds bergop gaat. De Franse rittenkoers, die geldt als voorbereiding op de Tour de France, duurt tot en met zondag.