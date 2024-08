SAINT-DENIS (ANP/AFP) - De Pakistaanse speerwerper Arshad Nadeem heeft met een olympisch record van 92,97 meter een gouden medaille behaald op de Spelen. Titelverdediger Neeraj Chopra uit India kwam tot een afstand van 89,45 meter en pakte zilver. Anderson Peters uit Grenada werd derde (88,54 meter).

Nadeem zorgde voor een primeur, want het was de eerste individuele gouden plak voor Pakistan ooit op de Zomerspelen. In 1960, 1968 en 1984 waren de Pakistaanse hockeymannen de sterkste.