Telgenkamp heeft spijt van provoceren Duitse hockeykeeper

COLOMBES (ANP) - Hockeyer Duco Telgenkamp heeft spijt van de manier waarop hij de Duitse doelman Jean-Paul Danneberg provoceerde na zijn beslissende shoot-out in de gewonnen olympische hockeyfinale. "Dat had ik niet mogen doen, maar het raakte mij persoonlijk dat hij had gezegd dat wij bang voor hen waren. En volgens mij zie ik er niet bang uit", zei de zelfverzekerde aanvaller (22) na het winnen van olympisch goud.

De keeper had in aanloop naar de eindstrijd gezegd dat hij dacht dat Oranje bang zou zijn voor Duitsland. "We komen daar met een hele brede borst naar voren binnen, omdat ik denk dat de Nederlanders echt bang voor ons zijn", had hij laten optekenen.

Volgens Telgenkamp is Danneberg al eerder vervelend geweest. "En tijdens de wedstrijd zei hij ook weer dingen. Sport is voor mij persoonlijk en niet zakelijk, dus er is voor mij heel weinig nodig om geprovoceerd te raken. Daarom zocht ik hem op nadat ik mijn shoot-out had gescoord. Maar we zijn mannen onder elkaar. Zij zijn boos en wij waren niet bang. En we hebben goud."

De spelers van Oranje lazen de uitspraken van Danneberg in een Duitse krant, vertelde Oranje-doelman Pirmin Blaak. "Les één van de mediatraining is: praat niet over je tegenstander op die manier. Hij doet dat wel. Dus we hadden een foto van hem uitgeprint en ik wilde hem ook nog in de dug-out hangen. We zijn geen ideale schoonzonen, je moet ook een beetje vies zijn."