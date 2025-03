Spelers en bond Djokovic klagen tennisorganisaties aan

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Een aantal (oud-)tennissers en de spelersbond PTPA van medeoprichter Novak Djokovic klagen in New York tennisorganisaties ATP, WTA, ITF en de International Tennis Integrity Agency (ITIA) aan. Zij menen dat de organisaties de Amerikaanse antitrustwetten overtreden door onder meer het controleren van inkomsten en werkomstandigheden.

"Professionele tennissers zitten vast in een gemanipuleerd spel", staat in de aanklacht. "Niet op de baan, waar miljoenen fans wereldwijd genieten van de felle concurrentie tussen spelers, maar daarbuiten, waar spelers gedwongen worden om slopende schema's, gelimiteerde inkomsten, beledigende onderzoeken en disciplinaire maatregelen te doorstaan, en beperkte controle hebben over hun eigen carrière en 'brands'."

Djokovic, de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië, richtte de PTPA vijf jaar geleden samen met de Canadees Vasek Pospisil op. Zij waren ontevreden over het functioneren van de spelersraad van de ATP, die verantwoordelijk is voor het proftennis bij de mannen. De PTPA wilde een serieuze gesprekspartner worden naast de internationale bond ITF en de professionele bonden ATP en WTA (vrouwen).