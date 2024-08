Springruiter Van der Vleuten al verzekerd van medaille in Parijs

PARIJS (ANP) - Springruiter Maikel van der Vleuten is met zijn plek in de olympische barrage al verzekerd van een medaille. De 36-jarige ruiter bleef in de paleistuinen van Versailles met zijn toppaard Beauville Z foutloos in de individuele finale. Hij strijdt samen met de Duitser Christian Kukuk en de Zwitser Steve Guerdat om het goud.

In de olympische piste van Parijs noteerden slechts drie van de dertig springruiters een nulronde. De barrage staat rond 12.00 uur op het programma.

Van der Vleuten won in Tokio in 2021 al individueel brons. In 2012 veroverde hij met het Nederlands team zilver in de landenwedstrijd.