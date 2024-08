Groep Oostenrijkse klimaatbetogers geeft protesten op

WENEN (ANP/DPA) - De Oostenrijkse beweging tegen fossiele brandstoffen 'Letzte Generation' (Laatste Generatie) stopt met protesten, omdat ze geen resultaat ziet van de acties en die ook niet meer verwacht. De actiegroep waarvan leden zich op straat vastkleven en andere blokkades oprichten, heeft bekendgemaakt dat de demonstraties die in 2022 begonnen tot het verleden behoren.

De actievoerders worden door hun acties ook 'klimaatklevers' genoemd. Ze willen dat "het behoud van het klimaat in de wet wordt verankerd", maar denken dat niet meer te bereiken met hun protesten. "We zien daar geen mogelijkheden voor succes meer in", aldus de verklaring. "Oostenrijk wil onwetend blijven over fossiele brandstoffen en maakt zich zo medeplichtig aan de dood van miljarden mensen", aldus Die Letzte Generation Österreich.

De protestbeweging maakt volgens woordvoerster Marina Hagen-Canaval plaats voor iets nieuws. Wat de club nog in kas heeft, wordt besteed aan juridische procedures die tegen leden zijn aangespannen. Er zouden leden zijn die mogelijk tienduizenden euro boetes moeten betalen. Volgens Hagen-Canaval blijven er in Oostenrijk klimaatprotesten, maar straks onder een andere naam.