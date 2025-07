Start Formule 1-race op Spa uitgesteld door regen

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - De start van de Grote Prijs van België is uitgesteld. Het circuit van Spa-Francorchamps is door gestage regenval te nat om de auto's veilig te laten rijden. Door opspattende regensluiers is het zicht voor de F1-coureurs minimaal.

De wedstrijdleiding heeft nog geen nieuwe starttijd gegeven.

Lando Norris van McLaren staat op poleposition, met zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Oscar Piastri op de tweede startplek. Achter het duo van McLaren staan Charles Leclerc (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull) op respectievelijk de derde en vierde plek. Viervoudig wereldkampioen Verstappen won zaterdag de sprintrace in droog weer.