Stewards wijzen protest Red Bull tegen winnaar Russell af

MONTREAL (ANP) - Een protest van Formule 1-renstal Red Bull tegen George Russell, de winnaar van de Grote Prijs van Canada, is afgewezen. Meer dan vijf uur na afloop van de race in Montreal oordeelden de stewards dat de Brit van Mercedes niets verkeerd had gedaan.

Red Bull ging in protest omdat Russell volgens het team van wereldkampioen Max Verstappen in de fout was gegaan tijdens de safetycarperiode aan het einde van de race, waarin de Limburger als tweede finishte.

Red Bull beweerde dat Russell onnodig hard remde, waardoor Verstappen niet anders kon dan Russell inhalen, iets wat niet is toegestaan als de auto's achter de safetycar rijden. Volgens Red Bull was er sprake van onsportief gedrag van Russell en een poging om de stewards een onderzoek te laten instellen naar de Nederlander. Verstappen heeft elf strafpunten op zijn racelicentie en kan zich geen foutje permitteren, anders wordt hij voor een race geschorst.