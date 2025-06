Golfer Spaun wint US Open na superslag op laatste hole

OAKMONT (ANP/RTR) - De Amerikaanse golfer J.J. Spaun heeft de 125e US Open op zijn naam geschreven. De 34-jarige Spaun tekende op de doorweekte golfbaan van Oakmont (Pennsylvania) voor zijn eerste overwinning in een major na een sensationele putt voor birdie op de laatste hole; hij tikte de bal over een afstand van 20 meter in het gaatje.

Spaun kwam uit op een totaal van 279 slagen, 1 onder par. Hij had twee slagen minder dan de Schot Robert MacIntyre, die als tweede eindigde. De Noor Viktor Hovland werd derde op drie slagen achterstand.

Regen hinderde de US Open op de slotdag. Het kwam met bakken uit de hemel, waardoor er plassen op de greens en fairways kwamen. Een onderbreking van ruim anderhalf uur was nodig om de baan weer enigszins speelbaar te krijgen.