Grote WOII-bom onschadelijk gemaakt in Neurenberg

NEURENBERG (ANP) - In de Duitse stad Neurenberg is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt en verwijderd. Meer dan 20.000 bewoners moesten vrijdagavond worden geëvacueerd en konden in de vroege zaterdagochtend terug naar huis, aldus de gemeente Neurenberg op X. Het ging volgens de stad om de grootste evacuatie sinds WOII.

De bom woog rond de 450 kilo en werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het noorden van de stad. Bewoners in een straal van 800 meter moesten hun huis zo snel mogelijk verlaten en bij familie of vrienden verblijven. Ook zijn mensen met pendelbussen naar een opvangcentrum gebracht.

Het was een omvangrijke operatie, met honderden brandweerlieden en politieagenten ter plaatse.