Tafeltennisster Eerland wint één game tegen olympisch kampioene

PARIJS (ANP) - Het is tafeltennisster Britt Eerland niet gelukt haar beste prestatie op de Olympische Spelen te verbeteren. In de achtste finales in Parijs won de 30-jarige Schiedamse knap de eerste game van titelverdedigster Chen Meng, maar in het vervolg van de wedstrijd was de Chinese een klasse apart. In de sfeervolle Arena Paris Sud werd het 11-8 5-11 6-11 4-11 8-11.

De Franse publiekslieveling Félix Lebrun had de volle tribunes in het tijdelijke stadion al opgewarmd met een zwaarbevochten overwinning. Eerland speelde haar vorige duel tegelijkertijd met Lebrun, waardoor ze toen erg werd afgeleid. Ook in haar achtste finale tegen Chen speelde een Fransman op een van de drie tafels naast haar, met wie de volle tribunes klappend en schreeuwend meeleefden.

De Spelen eindigen zo voor Eerland in de achtste finales, net als drie jaar geleden in Tokio. In Parijs won ze in de eerste rondes van Hana Goda uit Egypte en de Tsjechische Hana Matelova. Eerland deed voor de derde keer mee aan de Spelen, na ook een optreden in de landenwedstrijd in Rio.

Eerland had een grote stunt nodig om de laatste acht te bereiken. Chen is de nummer 4 van de wereld, de Nederlandse de nummer 74.