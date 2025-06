2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moeten stellen

Bij het voorbereiden op een sollicitatiegesprek denken de meeste mensen vooral na over de antwoorden op vragen die hén gesteld kunnen worden. Minstens zo belangrijk is echter welke vragen je zélf stelt aan de interviewer. Volgens toonaangevende experts en talentleiders zijn er twee vragen die je als sollicitant altijd zou moeten stellen om indruk te maken én om echt te weten waar je aan begint.

1. Hoe ziet succes eruit als ik deze baan doe?

Deze vraag wordt aanbevolen door Irmgard Naudin ten Cate, wereldwijd leider talentwerving bij EY. Door te vragen hoe succes eruitziet in de functie, krijg je direct inzicht in wat het bedrijf écht belangrijk vindt en waar de lat ligt. Je kunt deze vraag verder specificeren door te vragen hoe succes eruitziet in de eerste 90 dagen of het eerste jaar. Dit helpt je niet alleen om een beter beeld te krijgen van de verwachtingen, maar geeft je ook de kans om door te vragen over het team, de werkzaamheden en de groeimogelijkheden. Bovendien laat je hiermee zien dat je proactief en resultaatgericht bent.