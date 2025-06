Cafeïne heeft een bijzonder effect op je hersenen als je slaapt

Veel mensen drinken liever geen koffie 's avonds, omdat ze het idee hebben dat het hen wakker houdt. Een nieuwe studie van de Universiteit van Montreal laat zien dat cafeïne inderdaad een bijzonder effect heeft op je brein tijdens je slaap.

De onderzoekers ontdekten dat cafeïne de complexiteit van hersensignalen vergroot en het brein dichter bij een staat brengt waarin het optimaal functioneert voor leren en besluiten nemen, maar die minder geschikt is voor herstel. Volgens hoofdauteur Karim Jerbi blijft het brein onder invloed van cafeïne zelfs tijdens de slaap te actief, waardoor echte rust uitblijft.

Slechtere slaapgolven en geheugenherstel

Cafeïne verstoort met name de diepe non-REM-slaap, de fase waarin het brein zich oplaadt en herinneringen worden opgeslagen. De onderzoekers zagen een afname in delta-, theta- en alfagolven – hersenactiviteit die normaal juist wijst op herstellende slaap. “De hersenen blijven in een minder herstellende toestand”, zegt Jerbi.

Jongvolwassenen tussen de 20 en 27 jaar bleken het meest beïnvloed. Dat komt mogelijk doordat zij meer adenosinereceptoren hebben – de receptoren die normaal vermoeidheid opwekken, maar door cafeïne tijdelijk worden geblokkeerd. Hierdoor ervaren jongeren zowel meer energie overdag als slechter herstel ’s nachts.

Brede impact van een alledaags middel

Aan het onderzoek deden 40 mensen mee. Ze kregen één nacht een placebo en een andere nacht een capsule met 200 milligram cafeïne, vergelijkbaar met één tot twee koppen koffie. EEG-metingen toonden duidelijke verschillen in hersenactiviteit.

Neuroloog Julie Carrier benadrukt het belang van dit onderzoek: “Cafeïne is wereldwijd de meest gebruikte psychoactieve stof. Begrijpen wat het met ons brein doet tijdens de slaap, is cruciaal, zeker omdat we het massaal consumeren, vaak zonder erbij stil te staan.”