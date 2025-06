Van Weel roept burgers op te stoppen met grenscontroles

Justitie- en migratieminister David van Weel roept burgers op om niet zelf grenscontroles uit te voeren. "Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen", zegt hij via een woordvoerder. "Laat de politie en marechaussee hun werk doen en hou je aan de wet."

Diverse media meldden zondag dat burgers zaterdagavond eigenhandig auto's staande hielden bij de grens tussen Ter Apel en het Duitse Rütenbrock. Volgens het AD gaat het de initiatiefnemers daarbij om asielzoekers die de grens zouden oversteken. Zondagavond zou er een nieuwe 'controle' gepland zijn.

"We kunnen in Nederland de huidige instroom niet aan en ik snap ook dat dit bij mensen tot frustratie kan leiden", aldus de demissionaire VVD-minister. "Maar het is niet de bedoeling dat burgers het recht in eigen hand gaan nemen." Sinds de val van het kabinet is Van Weel niet alleen verantwoordelijk voor justitie, maar ook voor asiel en migratie.