Peiling: rechtse meerderheid (zelfs als jet Forum meetelt) verdwenen, verschuiving van 25 zetels naar links

Of Dilan Yelisgoz de PVV uitsluit of niet doet - volgens de huidige peilingen niets ter zake. Zowel eerder deze week bij Ipsos als in de peiling van Maurice de hond dit weekend is er op dit moment in geen velden of wegen een rechtse meerderheid. Bij de vorige verkiezingen haalde de coalitiepartijen 88 zetels. Daar moeten nog vijf zetels bij opgeteld worden, namelijk van forum voor democratie, ja 21 en de SGP. Bij elkaar opgeteld kwam rechts bij de verkiezingen van 2023 op 94 zetels.

In de peilingen heeft de coalitie op dit moment nog maar 58 zetels, een verlies van 30. In diezelfde peilingen groeien SGP, Forum voor Democratie, en Ja 21. Die halen bij elkaar 10 zetels. Of anders gezegd van ultrarechts (Forum van Democratie) tot gewoon rechts (VVD) is een bruine coalitie te maken met 68 zetels. Dat is theoretisch. Dat veronderstelt dat FvD, Ja21 en PVV tot regeren in staat zouden zijn zonder al voor de regeringsverklaring slaan de ruzie te hebben. Het zou een coalitie zijn met twee min of meer normale partijen, VVD en SGP (als een partij die vrouwen uitsluit gewoon kan worden genoemd) en drie partijen zonder echte regeringservaring, die bovendien gezworen vijanden zijn van elkaar: PVV, Ja 21 en FvD. Vergeleken met Forum voor Democratie is de BBB een voorbeeld van volwassen beleid.

Een voor de hand liggende coalitie op basis van deze peiling zou zijn de vorming van het eerste kabinet Timmermans, bestaande uit GroenLinks/PvdA, CDA, D66 en VVD. Een normaal kabinet met een meerderheid van 81 zetels. Er is zelfs in pure theorie een meerderheidskabinet denkbaar zonder de VVD. GL/PvdA, CDA, D66, Volt, PvdD, CU SP en Denk hebben samen 79 zetels. Een idioot kabinet, maar niet veel gekker dan PVV, VVD, BBB en NSC. Dilan Yesilgoz en de VVD kunnen de PVV uitsluiten of niet uitsluiten, als de huidige peiling de verkiezingsuitslag zou zijn, doet het er niets toe.

De VVD is in omvang de derde partij van het land, en als het CDA tussen nu en oktober nog wat blijft groeien de vierde partij van het land. De tijd dat de VVD uitmaakt hoe het land wordt bestuurd is bijna voorbij