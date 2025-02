Tarling nieuwe leider in wielerkoers Emiraten na zege in tijdrit

ABU DHABI (ANP) - De Brit Joshua Tarling heeft de tweede etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 12 kilometer op het eiland Al Hudayriyat. De specialist van Ineos Grenadiers was dertien seconden sneller dan de Zwitser Stefan Bissegger. Drievoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar uit Slovenië werd derde op achttien seconden.

De net 21 geworden Tarling werd in 2023 in Emmen al Europees kampioen tijdrijden en eerder dat jaar derde op de WK in Glasgow. Vorig jaar greep hij zowel op de Olympische Spelen als de WK net naast de medailles.

Tarling neemt in de UAE Tour, zoals de zevendaagse rittenkoers officieel heet, de leiderstrui over van de Italiaan Jonathan Milan. Woensdag volgt een rit die eindigt met de beklimming van de Jebel Jais.