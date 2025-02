Israël: we gaan onderhandelen over tweede fase bestand Gaza

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei dinsdag dat Israël zal beginnen met de onderhandelingen over de tweede fase van het akkoord over het staakt-het-vuren in Gaza. Er zal daarbij onder meer worden gesproken over de uitwisseling van de resterende Israëlische gijzelaars met Palestijnse gevangenen. Bemiddelaar Qatar zei dat de onderhandelingen voor fase twee nog niet zijn begonnen.

Saar zei in een persconferentie dat Israël een "volledige demilitarisering van Gaza" eist. Israël zou geen plan steunen waarbij het bestuur van Gaza van Hamas naar de Palestijnse Autoriteit wordt overgedragen, aldus Saar.