TeamNL laat diepvriesmaaltijden komen en schaft 5 magnetrons aan

PARIJS (ANP) - De Nederlandse olympische ploeg heeft kort voor de start van de Olympische Spelen in Parijs vijf magnetrons aangeschaft om de sporters een alternatief voor de eetzaal in het olympisch dorp te kunnen bieden. De afgelopen dagen klaagden sporters over de keuken, vooral over de beschikbaarheid van het eten.

"Het eten is van goede kwaliteit. De Franse keuken is wel goed, maar het moet er wel zijn", zei André Cats, de directeur topsport van NOC*NSF, op een persmoment. "Na de ervaringen met de eetzaal hebben we met onze contacten gekeken hoe we een plan B konden bedenken, wat heel gebruikelijk is in de topsport. Vandaag zijn er ingevroren maaltijden onderweg naar Parijs."

Cats wil benadrukken dat het niet gaat om standaard diepvriesmaaltijden. "Het klinkt misschien alsof het maaltijden zijn die je bij de supermarkt haalt, maar het zijn hoogwaardige maaltijden die zijn ingevroren. Uitstekende topsportmaaltijden", aldus Cats.

'Vijf magnetrons'

TeamNL heeft zich laten inspireren door de Nederlandse roeiploeg, die werkt met een eigen keuken. "We moesten wel vijf magnetrons aanschaffen, maar dat was in Parijs niet zo'n probleem."

Volgens Cats is het niet de bedoeling dat sporters die pas laat terugkeren in het olympisch dorp niet meer terechtkunnen voor een maaltijd. Ook daarom nam hij liever het zekere voor het onzekere.