Duizenden fans zonder kaartje naar Parijs voor 'olympisch gevoel'

PARIJS (ANP) - Het is ondoenlijk een schatting te maken van het aantal Nederlanders dat de komende weken naar Parijs komt voor de Olympische Spelen. Het zijn er vele tientallen duizenden, weet algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF.

"Volgens de laatste cijfers die we hebben, zijn er meer dan 200.000 wedstrijdkaarten verkocht aan Nederlandse fans en dat het TeamNL Huis met 100.000 bezoekers is uitverkocht", zei Van den Tweel tijdens een persmoment in het olympisch dorp. "Duizenden van die mensen hebben geen wedstrijdkaarten, maar komen kijken op de grote schermen. Heel veel Nederlanders komen naar Parijs om het olympische gevoel te ervaren. Ze willen die beleving meemaken, erbij zijn."

Wat betreft het aantal verkochte kaarten scoort Nederland internationaal hoog. "We staan in de top 5 van alle landen, dus dat zegt wel wat. De campings en hotels in Parijs zitten allemaal vol en daar zijn heel veel Nederlanders bij, maar het is ondoenlijk om een goede schatting van de aantallen te maken."

De openingsceremonie is vrijdag.